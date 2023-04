Pison kot prvi Slovenec režiral abonmajsko predstavo tržaškega opernega gledališča Verdi

Za deželno uredništvo Furlanije Julijske krajine italijanske televizije Rai je režiser Pison pojasnil, kako je prišlo do sodelovanja pri operi Orfej in Evridika nemškega skladatelja 18. stoletja Christopha Willibalda Glucka.

Ko je povedal režiser, so ga k sodelovanju v tržaškem Verdiju povabili letos poleti, kar je rade volje sprejel, čeprav je tudi izvedel, da načrtujejo postavitev opere že to sezono. Za njegove ritme je, kot je dejal, precej neobičajno tako hitro ustvarjati, a je razumel, da se je opernemu gledališču zdelo zelo pomembno čim prej ponuditi občinstvu nekaj novega in da želijo tip projekta, ki je zgrajen tudi okrog tržaškosti.

Vzdušje pri delu je bilo po besedah Pisona nepričakovano zelo prijetno, tudi zato, ker je veliko ljudi v Verdiju dvojezičnih in so veliko govorili slovensko.

Postavitev je po poročanju omenjenega medija doživela veliko aplavzov in tudi nekaj žvižgov, za katere je Pison dejal, da so z režiserskega vidika prav tako dobrodošli, saj to pomeni, da je predstava pri občinstvu vzbudila reakcijo. Hkrati je prejel odzive velikega števila ljudi, ki poznajo to opero iz prejšnjih postavitev, in so bili s sedanjo postavitvijo zadovoljni.