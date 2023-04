Svet za kmetijstvo tudi o slabem črpanju sredstev za razvoj podeželja

Ljubljana, 4. aprila - Člani sveta za kmetijstvo in podeželje so se na ponedeljkovi seji seznanili s problematiko slabega črpanja sredstev na naložbah iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Kmetje namreč imajo odločbe, zahtevkov pa ni, zato je treba poiskati rešitev v smeri, da bi se ta sredstva sprostila in namenila za druge namene, so sporočili z ministrstva.