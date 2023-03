Kmetom in malemu gospodarstvu 8,8 milijona evrov izredne pomoči

Ljubljana, 31. marca - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala 2796 odločb o pravici do sredstev izredne začasne podpore kmetom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Skupna vrednost odobrene podpore je 8,8 milijona evrov, so sporočili iz agencije.