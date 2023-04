Kmetje in vlada za oblikovanje delovne skupine

Ljubljana, 3. aprila - Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so se na današnjem sestanku s premierjem Robertom Golobom in kmetijsko ministrico Ireno Šinko dogovorili za oblikovanje delovne skupine, ki bo pregledala odprta vprašanja. Po besedah predsednika sindikata kmetov Antona Medveda so se dogovorili za dvoletni odlog uveljavitve davka na nepremičnine.