Pristojna odbora DZ za iskanje skupnih rešitev glede upravljanja območij Natura 2000

Ljubljana, 5. aprila - Člani odborov DZ za okolje ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na današnji skupni seji obravnavali predlog uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000, hkrati pa osvetlili tudi problematiko kmetovanja na vedno večjem številu območij okoljsko občutljivega trajnega travinja in mokrišč. Pozvali so k iskanju skupnih rešitev.