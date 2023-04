Ob gradnji dela tretje razvojne osi zahteve po varnih obstoječih prometnicah

Velenje, 12. aprila - Ob začetku del na sklopih tretje razvojne osi Škalsko jezero in Konovo so na današnjem zboru krajanov treh krajevnih skupnosti velenjske občine krajani opozorili na nujnost zagotoviti varen in vzdržen promet na obstoječih prometnicah v času gradnje hitre ceste. Pričakujejo potrebna vlaganja, vnovič so spomnili, da si sami hitre ceste niso želeli.