Dars oddal dela za nova dva sklopa tretje razvojne osi

Slovenj Gradec/Velenje, 29. januarja - Dars je za ponudbeno ceno 55,4 milijona evrov dela na sklopih B in H severnega dela tretje razvojne osi, ki zajemata območje ob Škalskem jezeru in del navezovalne ceste Konovo, oddal konzorciju družb Strabag gradbene storitve in ljubljanski podružnici Strabag AG, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.