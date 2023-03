Dela stekla še na dveh sklopih tretje razvojne osi

Velenje/Ljubljana, 30. marca - Na severnem delu tretje razvojne osi so dela stekla še na dveh sklopih, to je sklopih B in H na območju Škalskega jezera in Konovega. V sredo je bila podpisana uvedba v delo in od takrat dela tudi že potekajo, poteka sečnja, so za STA pojasnili na Darsu. Z velenjske občine sporočajo, da bo zaradi del na določenih odsekih moten lokalni promet.