Ob predvidenih zamikih koroški župani pozivajo k spremembam zakonodaje

Mežica, 17. marca - Vodstvo Darsa in državni sekretar z infrastrukturnega ministrstva Andrej Rajh so koroškim županom, ki so razočarani zaradi zamikov pri načrtih za gradnjo hitre ceste, vnovič zagotovili, da tretja razvojna os spada med prioritete vlade. Župani pozivajo k spremembam zakonodaje za pospešitev postopkov, vsi veliko pričakujejo od nove delovne skupine.