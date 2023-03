Podpisana pogodba za gradnjo še dveh sklopov severnega dela tretje razvojne osi

Ljubljana/Velenje, 1. marca - Vodstvo Darsa je danes sklenilo pogodbo za gradnjo še dveh sklopov severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, to je sklopov B in H na območju Škalskega jezera in Konovega. Pogodbena vrednost del je 55,45 milijona evrov (brez DDV), izvedel jih bo konzorcij družb Strabag gradbene storitve in ljubljanske podružnice Strabag.