Delodajalci: Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne sme iti v breme gospodarstva

Ljubljana, 12. aprila - Delodajalci ostro nasprotujejo kakršnemukoli povečevanju obremenitve delodajalcev, so novico, da so poslanci Svobode v DZ vložili novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, danes za STA pospremila delodajalska združenja. Za zdaj sicer bistvenih vsebinskih sprememb niso zaznala, so pa previdna, ker s predlogom še niso podrobno seznanjena.