Pediatri in šolski zdravniki v javnem pismu opozorili na zanemarjanje zdravstvenega sistema

Ljubljana, 26. aprila - Slovenski pediatri in šolski zdravniki so v javnem pismu pozvali odločevalce, da jim pomagajo ohraniti kakovosten zdravstveni sistem ter visoko raven oskrbe otrok. Med drugim so izrazili zaskrbljenost zaradi zanemarjanja sistema in izpostavili, da je 22.600 otrok brez izbranega zdravnika. Pismo je podpisalo 320 pediatrov in šolskih zdravnikov.