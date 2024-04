Ministrica Prevolnik Rupel: Zdravstvo poskušamo z majhnimi koraki prestaviti iz prostega teka

Portorož, 26. aprila - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes na strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Portorožu zatrdila, da poskušajo na ministrstvu zdravstvo z majhnimi koraki prestaviti iz prostega teka in ga usmeriti v pravo smer. Kot je naštela, so v šestih mesecih sprejeli štiri zakone in 46 podzakonskih aktov.