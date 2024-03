Fides na izredni letni konferenci o boju za konkurenčno javno zdravstvo

Ljubljana, 26. marca - Zdravniški sindikat Fides bo danes organiziral izredno letno konferenco Zadnji klic v sili za javno zdravstvo. Razširjeni zbor zdravnikov in zobozdravnikov ter organizacij bo razpravljal o tem, da so se znašli v ključnem trenutku v boju za konkurenčnem javno zdravstvo, so prejšnji teden zapisali v sporočilu za javnost.