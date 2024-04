Zdravniške organizacije: Nesmiselni ukrepi ne bodo rešili javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob

Ljubljana, 24. aprila - Zdravniške organizacije v skupni izjavi o stanju v slovenskem zdravstvu opozarjajo, da nesmiselni ukrepi ne bodo rešili javnega zdravstva, ampak ga bodo potisnili čez rob. Poudarjajo, da so razmere v javnem zdravstvu nevzdržne, zdravniki pa da imajo dovolj. "Mnogi odhajajo in bojimo se, da bodo odhodi kmalu bistveno bolj množični," so zapisali.