Policisti pridržali Romuna zaradi prevoza migrantov

Obrežje, 12. aprila - Policisti so v torek okoli 15. ure na območju Obrežja ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Romunije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.