Na sojenju za poskus umora v Poljčanah kriminalisti o komunikaciji med obtoženima

Maribor, 11. aprila - V nadaljevanju sojenja Aljažu in Patriciji Verhovnik zaradi obtožb o poskusu umora in pomoči pri tem dejanju januarja lani v Poljčanah so danes na mariborskem okrožnem sodišču zaslišali tri kriminaliste, ki so sodelovali pri zavarovanju mobilnih telefonov. Z njihovimi izpovedbami so razčiščevali podrobnosti telefonske komunikacije med obtoženima.