Na sojenju za poskus umora v Poljčanah poskus obrambe za izločitev dela dokazov

Maribor, 28. marca - V nadaljevanju sojenja Aljažu in Patriciji Verhovnik zaradi obtožb o poskusu umora in pomoči pri tem dejanju januarja lani v Poljčanah so danes na mariborskem okrožnem sodišču zaslišali še enega kriminalista. Obramba pa je skušala doseči izločitev dela dokazov zaradi domnevne kršitve pravice obtoženega do odvetnika.