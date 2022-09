Večer: Višje sodišče razveljavilo sodbo za poskus umora v Poljčanah

Maribor, 19. septembra - Mariborsko višje sodišče je pritrdilo pritožbi obrambe Aljaža Verhovnika in razveljavilo sodbo za poskus umora, potem ko je januarja v Poljčanah napadel nekdanjega partnerja njegove žene, kar je tudi priznal in bil obsojen na sedem let zapora. Višji sodniki so se strinjali z obrambo, da tožilstvu ni uspelo dokazati zahrbtnosti dejanja, piše Večer.