Sojenje Aljažu in Patriciji Verhovnik za lanski napad v Poljčanah po novem združeno

Maribor, 27. januarja - Zaradi združitve kazenskih postopkov zoper Aljaža in Patricijo Verhovnik zaradi obtožb o poskusu umora in pomoči pri tem dejanju januarja lani v Poljčanah so danes na mariborskem sodišču znova začeli glavno obravnavo. Prvoobtoženi Aljaž je v pisnem zagovoru navedel, da je žrtev zarote policistov, Patricija se še naprej brani z molkom.