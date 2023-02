Na sojenju zakoncema Verhovnik zaslišali kriminaliste

Maribor, 28. februarja - Na današnjem nadaljevanju sojenja Aljažu in Patriciji Verhovnik zaradi obtožb o poskusu umora in pomoči pri tem dejanju januarja lani v Poljčanah so danes na mariborskem sodišču med drugim zaslišali štiri kriminaliste, ki so preiskovali omenjeni primer. Sojenje se je zaradi spremembe senata formalno začelo znova.