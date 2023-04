Po razpravi na ESS tako sindikati kot delodajalci kritični do predloga zakona o ZZZS

Ljubljana, 4. aprila - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so danes obravnavali predloga zakonov o zdravstvenem informacijskem sistemu in o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tako delodajalska kot sindikalna stran sta kritični predvsem do predlaganih sprememb o ZZZS, zato so predlagali ustanovitev pogajalske skupine, ki se bo pogajala o vsebinah.