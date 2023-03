Felda: Šolska reforma v smeri vizije šolstva čez 10 let, posodobitve učnih programov in digitalizacije

Brdo pri Kranju, 14. marca - Koalicijski vrh je danes na Brdu pri Kranju obravnaval tudi izhodišča napovedane šolske reforme. Ta bo po besedah ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde šla v več smeri, med cilji je izpostavil vizijo šolstva čez 10 let, posodobitev vseh učnih načrtov in katalogov znanj v srednjem strokovnem izobraževanju ter digitalizacijo.