Nove smernice prehranjevanja v šolah najverjetneje že v naslednjem šolskem letu

Ljubljana, 7. marca - Strateški svet za prehrano je danes obravnaval prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki naj bi v veljavo stopile v prihodnjem šolskem letu. Ideje so šle v smer sistemskega uvajanja ekovrtnarjenja v šole in vzpostavljanja centralnih regionalnih kuhinj.