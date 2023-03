Felda in Štrukelj na prvem uradnem srečanju o potrebnih spremembah v šolstvu, pogajalskega dogajanja ne razkrivata

Ljubljana, 6. marca - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je mandat nastopil januarja, in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj sta se sešla na prvem uradnem srečanju in spregovorila o potrebnih spremembah v vzgoji in izobraževanju. V zvezi s pogajanji, ki se nadaljujejo danes, pa sta ocenila le, da so na dobri poti, več o dogajanju nista razkrila.