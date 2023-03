Na okrogli mizi o šolski prenovi opozorili na pomanjkanje poklicnega in strokovnega izobraževanja

Ljubljana, 23. marca - Na okrogli mizi Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije so udeleženci razpravljali o spremembah v vzgoji in izobraževanju, procesih prenove učnih načrtov in o pripravi nacionalnega programa. Opozorili so na pomanjkanje poklicnega in strokovnega izobraževanja v teh dokumentih ter se zavzeli za sodelovanje in vključenost v prenovo.