Udeleženci konference opozorili na težave delavcev migrantov s prihodom na trg dela

Ljubljana, 8. septembra - Domači in tuji udeleženci mednarodne konference projekta Union Migrant Network so v Ljubljani osvetliti situacijo na področju zaščite pravic delavcev migrantov na trgu dela. Poudarili so, da se na tem področju države še vedno soočajo s številnimi preprekami, med katerimi so tudi dolgotrajnost postopkov in manko zaščitnih mehanizmov pred zlorabami.