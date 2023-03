Dodik napovedal prepoved vstopa v šole pripadnikom skupnosti LGBTIQ+

Sarajevo, 24. marca - V Republiki Srbski bodo v prihodnjih mesecih sprejeli zakon, s katerim bodo pripadnikom LGBTIQ+ skupnosti prepovedali vstop v izobraževalne ustanove, je v četrtek napovedal predsednik te entitete Milorad Dodik. Do obljube prihaja potem, ko so aktivisti skupnosti napovedali kazensko ovadbo proti Dodiku zaradi spodbujanja k sovraštvu in nasilju.