LGBTQI+ aktivisti v BiH bodo ovadili Dodika in župana Banjaluke

Sarajevo, 20. marca - Aktivisti, ki se zavzemajo za pravice istospolnih in transspolnih oseb v Bosni in Hercegovini, so danes napovedali kazenski ovadbi proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku in županu Banjaluke Drašku Stanivukoviću zaradi javnega spodbujanja k sovraštvu in nasilju nad pripadniki LGBTIQ+ skupnosti.