Policija prepovedala aktivistični shod v Banjaluki

Banjaluka, 18. marca - Banjaluška policija je danes prepovedala shod v organizaciji aktivistov iz združenj Parada ponosa in Geto, ki bi moral potekati zvečer. Kot razlog za svojo odločitev je navedla oceno, da bi lahko na shodu zaradi groženj organizatorjem prišlo do "večjega ogrožanja ljudi in lastnine", poroča bosanskohercegovski portal televizije N1.