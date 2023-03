Republika Srbska prekinja stike z ameriškim in britanskim veleposlaništvom

Banjaluka, 24. marca - Vlada Republike Srbske je v četrtek sprejela odločitev o prekinitvi sodelovanja z veleposlaništvoma ZDA in Združenega kraljestva v Bosni in Hercegovini zaradi njunega "protidaytonskega delovanja". Na ameriški ambasadi so odločitev označili za še en korak po nevarni poti, ki jo je izbral predsednik te entitete Milorad Dodik.