V Republiki Srbski protesti zaradi načrtovanih sprememb kazenske zakonodaje

Banjaluka, 15. marca - Pred skupščino Republike Srbske v Banjaluki so novinarji v torek protestirali proti načrtovani reformi kazenskega zakonika. Ta bi namreč uvedla visoke denarne kazni za kleveto in razžalitev, kar bi po prepričanju udeležencev shoda ogrozilo delo medijev in dvignilo raven samocenzure. K umiku zakona so oblasti pozvali tudi predstavniki ZDA in EU.