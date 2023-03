Italijanska obalna straža danes rešila več kot 700 migrantov

Rim, 23. marca - Italijanska obalna straža je danes v dveh ločenih reševalnih operacijah v osrednjem delu Sredozemskega morja rešila približno 750 migrantov in jih pripeljala na obalo. Pri reševanju je pomagalo tudi plovilo italijanske mornarice in patruljna ladja evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.