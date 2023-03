Slovenec na Obrežju prevažal štiri nezakonite migrante

Obrežje, 22. marca - Policisti so v torek okoli 12. ure na območju Obrežja prijeli 55-letnega slovenskega državljana, saj je v svojem vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Pridržali so ga in mu vozilo zasegli ter ga kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.