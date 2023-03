Fajon in Arčon s predstavniki Slovencev v Italiji o aktualnih vprašanjih manjšine

Ljubljana, 15. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta pred petkovim obiskom italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija v Sloveniji danes v Ljubljani s predstavniki slovenske manjšine v Italiji izmenjala informacije in poglede na aktualna vprašanja manjšine, so sporočili z zunanjega ministrstva.