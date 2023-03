Romun v predelanem tovornjaku prevažal 19 tujcev

Murska Sobota, 13. marca - Murskosoboški policisti so v soboto na avtocestnem počivališču v Pincah ustavili 24-letnega romunskega voznika, ki je v posebej predelanem tovornem vozilu prevažal 19 tujcev. Voznika so priprli, tujci pa so zaprosili za mednarodno zaščito, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.