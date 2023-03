Mufti Nevzet Porić ob mednarodnem dnevu žensk opozoril na vse večjo ranljivost žensk

Ljubljana, 8. marca - Mufti Nevzet Porić je ob mednarodnem dnevu žensk sprejel muallime oz. veroučiteljice Islamske skupnosti v RS in se jim zahvalil za njihov prispevek k delovanju skupnosti. Ob tem je poudaril, da kot posamezniki in družba ne smemo dopustiti normalizacije trenutnega stanja, ki kaže na večjo ranljivost žensk, so zapisali na spletni strani skupnosti.