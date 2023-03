Ženske ob 8. marcu proti neenakosti in nasilju zaradi spola

Ljubljana/New York, 8. marca - Ženske ne dopustimo, da imamo manj pravic kot moški, slabše možnosti in nižji položaj ter da smo zaradi spola žrtve nasilja, je osrednje sporočilo organizacij za vprašanja žensk na današnji mednarodni dan žensk, 8. marec. Združeni narodi so za tokratno temo izbrali digitalizacijo, ki lahko pripomore v prizadevanjih za enake pravice in možnosti.