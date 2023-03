Ministrica Šinko: Ženske na podeželju imajo ključno gospodarsko in družbeno vlogo

Ljubljana, 8. marca - Ženske na podeželju imajo ključno gospodarsko in družbeno vlogo, je ob 8. marcu poudarila ministrica za kmetijstvo Irena Šinko. Si pa ženske tako kot v družbi nasploh tudi na podeželju še vedno prizadevajo za enakopravnost z moškimi, so ob tej priložnosti v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.