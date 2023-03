8. marec v znamenju pozivov k odpravi neenakosti in skrbi zaradi nasilja nad ženskami

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 8. marca - Ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, se vrstijo opozorila o pomenu boja za enake možnosti vseh. Združeni narodi so za temo letošnjega dneva izbrali digitalizacijo. V Sloveniji pa ob tem dnevu številni izražajo skrb zaradi nasilja nad ženskami ter opozarjajo, da so še področja, ki jim je treba nameniti pozornost in izboljšati položaj žensk.