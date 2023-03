Mesec: 8. marec je dan zavedanja pomembnosti prizadevanj za še pravičnejši in enakopravnejši jutri

Ljubljana, 8. marca - Mednarodni dan žensk je dan, na katerega obeležujemo uspehe preteklih borb za emancipacijo, na katere smo lahko upravičeno ponosni, in hkrati dan, ko se zavedamo pomembnosti prizadevanj za še pravičnejši in še enakopravnejši jutri, je v poslanici ob 8. marcu zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.