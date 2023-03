V lekarniški in zdravniški zbornici poudarjajo pomen zaposlenih žensk v teh dejavnostih

Ljubljana, 8. marca - V lekarniški zbornici ob mednarodnem dnevu žensk navajajo, da so zaposlene v lekarnah delovno preobremenjene. To je po njihovih navedbah eden od razlogov za odhajanje iz lekarn. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović pa se je v čestitki ob mednarodnem dnevu zahvalila sodelavkam, ker v svojem delu, sodelavcih in bolnikih poiščejo najboljše.