V mariborski Trafiki ob parku predstavljajo fotografinjo Zoro Plešnar

Maribor, 8. marca - Z razstavo Zora se bodo na današnji dan žena v mariborski Trafiki ob parku poklonili mariborski fotografinji Zori Plešnar, ki je bila po navedbah avtorjev razstave najvidnejša slovenska fotografinja 70. in 80. let prejšnjega stoletja. V svojem ustvarjanju se je največ posvečala pokrajini in portretom.