Ob 8. marcu poziv k zaščiti žrtev nasilja tudi s spremembami zakona o delovnih razmerjih

Ljubljana, 8. marca - Društvo za nenasilno komunikacijo, Inštitut 8. marec in Delavska svetovalnica so ob 8. marcu spet pozvali k spremembam zakona o delovnih razmerjih, ki bi žrtvam nasilja nudile možnost krajšega delovnega časa, deset dodatnih delovnih dni plačane odsotnosti v koledarskem letu, posebno pravno varstvo in varstvo v zvezi z neugodnim delovnim časom.