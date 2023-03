Nevladne organizacije: Nasilje nad ženskami naš skupen problem

Ljubljana, 8. marca - Društvo SOS telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Zavod TransAkcija in Delovni odbor za feminizem društva Iskra so ob današnjem mednarodnem dnevu žensk na vlado in vsa pristojna ministrstva naslovili dopis, v katerem opozarjajo, da je nasilje nad ženskami naš skupen problem, zato zahtevajo spoštovanje Istanbulske konvencije.