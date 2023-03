Na posvetu o spremembah v šolskem sistemu poudarili nujnost sprememb

Ljubljana, 3. marca - Na posvetu o spremembah v šolskem sistemu so sogovorniki poudarili, da so spremembe v njem nujne. Sistem bi lahko izboljšali s spremembo ocenjevanja in miselnosti, da se učenci in dijaki učijo zaradi znanja in ne zaradi ocen. Dijaki pa predlagajo bolj uravnotežen pouk družboslovnih in naravoslovnih predmetov in več psiholoških vsebin.