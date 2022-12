Dijaške skupnosti pozivajo k uvedbi subvencij oskrbnin v dijaških domovih za dijake iz socialno šibkih družin

Ljubljana, 16. decembra - Ljubljanska, mariborska in obalna dijaška skupnost ter Dijaška organizacija Slovenije so nedavno na vlado in na ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za izobraževanje, znanost in šport naslovile poziv k uvedbi subvencij oskrbnin v dijaških domovih, so sporočili iz Študentske organizacije Slovenije.