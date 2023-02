Konec tedna srednje šole in fakultete v znamenju informativnih dnevov

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 14. februarja - Srednje in višje šole ter fakultete bodo v petek in soboto v znamenju informativnih dnevov, ki se po dveh covidnih letih znova vračajo v normalo. Bodoči dijaki in študenti bodo tako v živo nabirali informacije o srednješolskih in študijskih programih, ki jih zanimajo. Pri tem jim bodo pomagale študentske organizacije in dijaške skupnosti.