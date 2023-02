Fakultete, višje in srednje šole danes odpirajo vrata bodočim študentom in dijakom

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 17. februarja - Na fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo danes in v soboto potekali informativni dnevi, ki se po dveh covidnih letih znova vračajo v normalo. Bodoči dijaki in študenti bodo informacije o srednješolskih in študijskih programih lahko poiskali tudi pri kolegih iz študentskih organizacij in dijaških skupnostih.