Znana Naj dijakinja in Naj dijak v tem šolskem letu

Ljubljana, 25. februarja - Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je naziv Naj dijakinja in Naj dijak v tem šolskem letu podelila Gaji Đukanović Babič in Luki Vaupotu. Naziv podelijo aktivnim dijakom, ki so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi obšolskimi dejavnostmi. Podelitev plaket bo 10. marca.